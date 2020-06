Molise: Manzo (M5s) su vicenda Acqua alla Puglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro progetto che la regione Puglia è assai determinata nel portare a compimento. Ma quali i rischi per i nostri agricoltori, per le nostre necessità irrigue e potabili, per la nostra risorsa che non è inesauribile? Fatto salvo l'aspetto solidaristico sul quale, è evidente, non ci sono dubbi né ripensamenti, ritengo che ora occorra davvero prepararsi per l'appuntamento con la revisione dei piani di gestione, nella considerazione della indispensabile revisione delle tariffe, del recupero delle somme non incassate e del futuro ristoro in termini infrastrutturali, al quale abbiamo rinunciato per 42 anni. Il governo regionale dovrebbe riflettere sui dati snocciolati in Aula: attualmente il volume idrico trasferito fra le regioni del distretto idrogeografico dell'Appennino meridionale è stimato in 830 milioni di metri cubi; di questi, ben il 28 per cento arriva dal Molise. Siamo, in sostanza, l'unica Regione - conclude Manzo - che eroga acqua senza riceverne. È quindi legittimo attuare ogni forma di tutela per la nostra Regione ed evitare ogni approssimazione: ci vogliono attenzione, responsabilità e visione futura per le generazioni di domani. Il tema delle risorse idriche, sul quale dobbiamo far valere i nostri diritti, deve arrivare subito in Consiglio". (Gru)