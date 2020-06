Campania: Nappi (Lega), basta ghetti e insulti ora De Luca tuteli salute cittadini di Mondragone (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando le autorità regionali peccano di eccessivo permissivismo e chiudono un occhio finisce che si creano ghetti nei quali non vige più nemmeno la legge italiana. È successo a Mondragone, in provincia di Caserta, dove oggi migliaia di cittadini sono chiusi in casa perché rischiano la loro salute mentre un gruppo di immigrati sono lasciati liberi di muoversi e, evidentemente, di contagiare gli altri". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi (Lega): "Il focolaio di Mondragone va gestito, i cittadini tutelati: Vincenzo De Luca la smetta di perdere tempo coi suoi show sui social network, di insultare Matteo Salvini, la Lega e tutti gli altri sperando di distrarre l’attenzione dai tanti guai della Campania e faccia quello per cui viene pagato prima che sia troppo tardi”. (Ren)