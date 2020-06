Piemonte: CeiPiemonte, Antonioli lascia la presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo delle iniziative verso il territorio è aumentato nel corso degli ultimi anni, a parità di risorse, umane ed economiche, di oltre il 60%, portando l’efficacia del centro a valori raggiunti solo nel lontano passato, con altro budget di spesa. La collaborazione con i soci è stata proficua anche se nel futuro occorrerà individuare delle nuove strategie per operare in un contesto di cambiamento dovuto ai recenti impatti della pandemia sulla catena di creazione del valore e sulla supply-chain che alimenta le industrie del nostro territorio. “Non posso che ringraziare per il lavoro svolto il presidente Pierpaolo Antonioli, che fino a oggi si è dimostrato un professionista di altissimo livello e ha fornito un contributo essenziale - afferma l’assessore regionale all’Internazionalizzazione e alle Società partecipate, Fabrizio Ricca - Il contributo di Antonioli al VTM è stato di tale importanza da spingermi a chiedergli formalmente di continuare mettere a disposizione dei piemontesi le sue competenze per la prosecuzione dell’evento di quest’anno e degli eventi futuri”. (Rpi)