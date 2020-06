Lavoro: Bankitalia, in alcune aree segnali di ripresa dopo la crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati relativi alle comunicazioni obbligatorie sui contratti di lavoro attivati e cessati nella provincia autonoma di Bolzano e in Piemonte, Veneto, Toscana e Calabria suggeriscono un’attenuazione della caduta del saldo tra attivati e cessati, che si mostra più evidente nelle aree in cui l’incidenza del settore turistico è inferiore. Lo si apprende da uno studio pubblicato oggi dalla Banca d’Italia sulle dinamiche che hanno interessato il mercato del lavoro nel mese di maggio, che evidenzia anche segnali di recupero nel comparto delle costruzioni. In tutte le aree, scrive Bankitalia, la contrazione delle attivazioni nette è visibile sin dall’avvio dell’emergenza sanitaria. Nello specifico, la flessione del saldo cumulato è stata particolarmente marcata nella provincia autonoma di Bolzano, dove si è manifestata già dai primi di marzo in connessione con la precoce chiusura della stagione turistica invernale. Nelle altre quattro aree la caduta delle attivazioni nette è stata invece più graduale, intensificandosi tra marzo e aprile: le conseguenze del fermo delle attività sono state meno marcate in Piemonte. La contrazione si è poi attenuata ovunque nel mese di maggio, in concomitanza con la graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, grazie anche all’andamento delle cessazioni che ha subito un rallentamento nel 2020 a causa del blocco dei licenziamenti. (Com)