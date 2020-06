Campania: Cantalamessa (Lega), emergenza a Mondragone fa riemergere problemi tra stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza sanitaria a Mondragone (Ce) ha fatto venire a galla problemi atavici di convivenza tra le varie comunità straniere presenti sul territorio in maniera promiscua e i residenti locali". Lo ha dichiarato in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa: "Da anni segnaliamo una pericolosa congestione e un folle lassismo nel rispetto delle Legge. Stando a quanto emerge dalle rilevazioni degli organi di stampa ci risulta che in questo momento ci siano numerosi individui non censiti e probabilmente irregolari. Il presidente De Luca, preso dalle dirette social, ha fatto finta di non vedere per troppo tempo. Adesso siamo dinanzi ad una situazione molto delicata e occorre grande chiarezza nei confronti di tutta la cittadinanza mondragonese che deve dimostrare tutto il suo senso civico. Facciano altrettanto le comunità straniere". (Ren)