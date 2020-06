Campania: Borrelli (Verdi), Anm non ripristina linee interrotte per lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gia prima dell'emergenza Coronavirus abbiamo più volte denunciato le condizioni non certo ottimali del trasporto pubblico della città, dove sono sempre stati innumerevoli i ritardi, i guasti e i disservizi che hanno creato enormi disagi ai cittadini. Ora la situazione è addirittura peggiorata, nonostante si dovesse fare in modo che venissero rispettati i protocolli anti-covid e che fosse garantita la sicurezza dei passeggeri". Lo ha detto in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Infatti Anm, dal 18 maggio 2020 ha rafforzato le corse di 20 linee strategiche ma ne ha soppresso 40, ed ha ridotto l'orario di esercizio delle altre, mentre le linee notturne sono quasi del tutto scomparse. Dal 15 giugno, con la fase 3, tali linee non sono state rispristinate". Quindi ha concluso: "Abbiamo inviato una nota all'Anm e alla Regione Campania per chiedere delucidazioni su questa situazione e se si intenda ripristinare le linee e le corse soppresse affinché non si arrechino ulteriori disagi alla cittadinanza. Ricordiamo inoltre che per far ripartire la città dal turismo è necessario aver un trasporto pubblico più che efficiente." (Ren)