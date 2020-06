Credito: vertenza Banca Popolare di Bari, Pepe denuncia "Abruzzo perde 39 filiali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Abruzzo esce con le 'ossa rotte' dall'accordo sulla Banca Popolare di Bari siglato sui tavoli nazionali, perde infatti ben 39 filiali sulle 91 totali che saranno soppresse, ovvero il 35 per cento nell'intero Paese, la nostra Regione dovrà sobbarcarsi il più alto numero di licenziamenti sui 650 esuberi, tutti i sindacati abruzzesi sono sul piede di guerra contro la giunta Marsilio che non ha fatto niente su questa vertenza, ma l'assessore Mauro Febbo si dice addirittura soddisfatto per l'ottimo lavoro messo in campo dalla maggioranza in questa situazione, lasciando tutti noi a dir poco esterrefatti" sottolinea Dino Pepe. "Credo, francamente, che le livorose parole di Febbo, unite alla sua 'balbettante risposta' nel corso dell'ultimo Consiglio regionale, siano la miglior cartina di tornasole dell'inefficacia e dell'imbarazzante incapacità politica ed amministrativa di questa maggioranza di centrodestra" rincara l'ex assessore Regionale Pepe. "D'altronde, il fallimento rimediato sulla vertenza Popolare di Bari, è solo l'ultimo di una lunga serie. Basti pensare alla vertenza Atr Group di Colonnella, una situazione a dir poco imbarazzante visto che il 22 maggio scorso Marsilio, Febbo e Fioretti incontrando sindacati, amministratori comunali e maestranze avevano promesso una celere risoluzione, ma ad oggi non hanno fatto ancora nulla ed i lavoratori aspettano da sei mesi lo stipendio". (segue) (Gru)