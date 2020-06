Sardegna: accordo Regione-Città Metropolitana sui cambiamenti climatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le modifiche del clima rappresentano un catalizzatore dei fenomeni di rischio ambientale, rendendo necessarie nuove modalità di pianificazione e l'adeguamento, in tempi brevi, di politiche, strategie e strumenti. La Strategia regionale fornisce il quadro d'insieme, i metodi e gli strumenti per le amministrazioni e le organizzazioni coinvolte, avendo l'obiettivo di valutare le implicazioni del cambiamento climatico nei diversi settori, far fronte agli effetti e stimolare risposte calibrate sulle specifiche esigenze locali", ha concluso l'esponente della giunta Solinas. (Com)