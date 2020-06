Campania: Borrelli (Verdi), denunciare e costringere a quarantena bulgari di Mondragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è davvero fuori controllo, i cittadini mondragonesi sono a giusta ragione preoccupatissimi e non capiscono il motivo per cui non siano presi dei provvedimenti drastici contro questi cittadini bulgari che stanno infrangendo le regole mettendo in pericolo l'intera cittadinanza". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Abbiamo inviato una nota al presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca per capire a quali provvedimenti si intenda ricorrere oltre ad utilizzare l'esercito. Chiediamo che i membri della comunità bulgara siano denunciati e obbligati alla quarantena forzata e che il territorio di Mondragone siano constatemene pattugliato e sorvegliato, non s possono solitamente correre rischi. La situazione è molto grave". (Ren)