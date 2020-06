Napoli: il prefetto Valentini incontra commissari e don Patriciello a Caivano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Caivano per una visita istituzionale. In una nota le tappe dell'iniziativa: "Il prefetto è stato accolto dalla commissione straordinaria, composta dai commissari Cirillo, Mone e Andracchio con i quali ha affrontato le tematiche più rilevanti del contesto di riferimento, caratterizzato da diverse criticità connesse alla presenza della criminalità organizzata e al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti - il Comune di Caivano è inserito nell’ambito della cosiddetta Terra dei Fuochi – e connotato da una complessa realtà territoriale nella quale insiste anche l’area industriale di Pascarola". E quindi: "Successivamente, il prefetto ha visitato, la locale Compagnia dell’Arma dei Carabinieri incontrando il personale impegnato quotidianamente nelle attività di controllo sul territorio. Infine, il Prefetto ha incontrato, presso la Chiesa di San Paolo Apostolo, don Maurizio Patriciello, parroco da anni impegnato in iniziative tese a promuovere la tutela del territorio, in un colloquio cordiale e costruttivo".(Ren)