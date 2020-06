Napoli: domani ai Quartieri spagnoli si inaugura il murale restaurato alla Tarantina Taran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il murale dedicato alla "Tarantina Taran" torna a splendere nella collezione di arte urbana dei Quartieri Spagnoli". Lo ha affermato in una nota il Comune di Napoli: "La versione restaurata dell'opera sarà inaugurata domani alle 18.30, in via Concezione a Montecalvario, 26, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. L'opera, realizzata dall'artista Vittorio Valiante, è stata ripristinata dopo essere stata deturpata da un atto vandalico a opera di ignoti. L'iniziativa organizzata dal tavolo per la creatività urbana del Comune di Napoli, promossa dall'assessorato alle pari opportunità e dall'assessorato al Verde, con delega alla creatività urbana, ha visto il coinvolgimento e il sostegno di tutta la giunta comunale, del centro di ateneo Sinapsi, della Fondazione Genere identità e cultura e della cooperativa Sociale Dedalus". (Ren)