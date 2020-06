Molise: Filomena Calenda, eliminare autocertificazione su esenzione ticket per gli ultasessantacinquenni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una misura che ritengo urgente - ha proseguito il consigliere Calenda - anche perché i termini di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni, a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati prorogati al prossimo 30 giugno. Motivo per cui a breve gli utenti dovranno nuovamente recarsi presso gli uffici preposti delll'Asrem per rinnovare la documentazione. La mozione da me presentata, invece, vuole evitare definitivamente trafile inutile per gli anziani molisani. Seppur vero che nelle scorse settimane è stato attivato anche il servizio telematico per la presentazione dell'autocertificazione, è necessario tendere la mano anche agli ultrasessantacinquenni, i quali non sempre hanno dimestichezza con le nuove tecnologie. Snellire le procedure e la macchina burocratica - ha concluso Calenda - è un impegno che non può essere più rinviato". (Gru)