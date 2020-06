Abruzzo: Pepe (Pd), su vicenda Banca Popolare di Bari regione Abruzzo assente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi, dall'apposizione, abbiamo cercato in ogni maniera di promuovere azioni e di stimolare il governo regionale su questo delicato tema proponendo risoluzioni ed interrogazioni ad hoc, ma non c'è stato verso di ottenere ascolto" chiosa il vice capogruppo regionale del Partito democratico. "Ora, dopo l'Assemblea del 30 giugno prossimo, a cui non prenderà parte purtroppo nessun socio abruzzese, la Popolare di Bari passerà al medio credito centrale e si scatenerà una 'guerra' tra i sindaci abruzzesi per tutelare il proprio territorio e garantire il mantenimento della propria filiale. Ci auguriamo che almeno stavolta, dopo aver fatto 'orecchie da mercante' per ben sei mesi, la giunta regionale prenda una posizione forte e netta provando, per quanto possibile, a tutelare gli interessi del nostro territorio che non può permettersi l'ennesimo smacco". (Gru)