Molise: Manzo (M5s) su vicenda Acqua alla Puglia (2)

- "Non possiamo farci trovare impreparati, questo è evidente, tantomeno dobbiamo dimenticare gli esiti di questa cessione utradecennale e del tutto gratuita: venti milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso di Occhito alla Puglia, dalla fine degli anni 70 ad oggi, per le necessità delle popolazioni vicine (uso potabile e irriguo) e l'assenza di una infrastruttura indispensabile per i nostri consorzi e agricoltori potrebbero essere le concause della crisi di un settore vitale per l'economia di una regione a vocazione agricola. Il nostro 'oro blu' avrebbe dovuto essere il pilastro di un tessuto imprenditoriale, che avrebbe potuto creare e garantire lavoro, opportunità e futuro, anche in termini ambientali. Nel frattempo, però, il livello dell'invaso di Occhito - aggiunge ancora la consigliera grillina - continua pericolosamente a scendere, mentre del ristoro in termini infrastrutturali non si vede nemmeno l'ombra. Dovremo attendere un altro anno e mezzo per rivedere i piani di gestione e riprendere il ragionamento sulle tariffe, con le quali cediamo l'acqua anche alla Campania e al Lazio? Ora, mentre i nostri campi soffrono la sete, spunta anche l'ennesimo tentativo di prelevare l'oro blu del Molise, questa volta dal Liscione". (segue) (Gru)