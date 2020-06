Campania: Ciarambino (M5s), De Luca chiarisca subito inchiesta di Fanpage su Covid center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ha il dovere di fare immediatamente chiarezza su quanto denunciato nell'ultima inchiesta di Fanpage.it. Il governatore deve dirci cosa si cela dietro i lavori per la realizzazione del Covid center di Ponticelli". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle e candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, che ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti. "Perché un'opera affidata ufficialmente il 27 marzo - ha proseguito Ciarambino - con un bando pubblicato tre giorni prima, è stata avviata il 22 marzo da una ditta che ha ottenuto i lavori in subappalto dalla Siram, proprio l'impresa che si è poi aggiudicata la gara? Come faceva la Siram a sapere di quei lavori due giorni prima? Un'impresa il cui amministratore delegato, fotografato al fianco del governatore uscente durante un evento pubblico, è agli arresti nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti nelle Asl in Sicilia. E poi perché la Siram riceve un affido diretto per lavori straordinari che avrebbero potuto essere affidati a una ditta che ha un contratto con la Asl Napoli 1 per opere dello stesso tipo?". (segue) (Ren)