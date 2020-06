Campania: Ciarambino (M5s), De Luca chiarisca subito inchiesta di Fanpage su Covid center (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre espresso perplessità sulla corsa contro il tempo della Regione Campania nell'attrezzare i tre ospedali Covid di Napoli, Caserta e Salerno – ha ricordato Ciarambino - proponendo che fosse più opportuno investire quel fiume di denaro per potenziare reparti e presidi preesistenti, a partire dai padiglioni mai inaugurati dell'Ospedale del Mare, di fronte ai quali è stato realizzato l'ospedale modulare. I fatti purtroppo ci hanno dato ragione. Il Covid center di Napoli ha ospitato meno di dieci pazienti sui 72 posti letto disponibili, mentre gli altri due sono non sono mai stati aperti. Un caso che riporta alla mente l'appalto lampo di Soresa per affidare le analisi dei tamponi, sul quale è in corso un'inchiesta della magistratura, aggiudicato allo stesso laboratorio che, senza autorizzazione, stava già lavorando da giorni per conto dell'Istituto Zooprofilattico". (Ren)