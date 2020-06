Campania: Zinzi (Lega): focolaio Mondragone, lanciafiamme De Luca dov'è?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto sta accadendo a Mondragone con la rivolta in strada dei bulgari è la dimostrazione che alcune comunità sono state autorizzate a essere fuorilegge". Così il consigliere regionale campano della Lega, Gianpiero Zinzi. "Avevamo avvertito De Luca - ha spiegato Zinzi - del fatto che gli stranieri che sarebbero stati impegnati a lavorare nelle campagne in estate dovevano essere controllati. Venimmo tacciati di razzismo e di non aver capito le parole del governatore. Adesso, a distanza di due mesi, ci troviamo di fronte ad un focolaio con la comunità bulgara in strada e i mondragonesi chiusi in casa. Ora De Luca non prende più il lanciafiamme?".(Ren)