Napoli: Presutto (M5s), umido ex Icm, pochi mesi per disattendere promessa

- "Non si tratta più di ignorare, ma di rovinare. Dopo anni in cui la zona est era stata snobbata dal sindaco e dalla sua giunta, le proteste del 2019 contro i miasmi dell'ex Icm avevano portato de Magistris a dire ai comitati: 'mai più verrà depositato umido'. Sono bastati pochi mesi per disattendere la promessa". Così il senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 stelle ha commentato la notizia della deliberazione della giunta del comune partenopeo, che di fatto dato il via a "un nuovo scempio ambientale nei quartieri orientali, già provati da decenni di attività inquinanti, e oggi tediati dalla disoccupazione e dalle mancate attività di bonifica". "Entro la fine di questo mese - ha proseguito Presutto - Asia tornerà a portare l'umido nell'impianto, e non ci basta la raccomandazione che verrà trattenuto ogni volta per massimo tre giorni, perché ci sembra assurdo che, durante una crisi epidemica, si ritorni a vecchie abitudini nocive per l'ambiente e la salute dei cittadini. Immettere nuovamente la frazione umida nello stabilimento per giunta d'estate e con una epidemia in atto, rischia di riproporre i terribili scenari dello scorso anno quando con forza, insieme al compianto senatore Ortolani, denunciammo quanto stava avvenendo a Napoli Est", ha concluso il senatore.(Ren)