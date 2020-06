Fase 3: riapre la Grande Moschea di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre ai fedeli la Grande moschea di Roma, che fa capo al Centro culturale d'Italia diretto da Abdellah Redouane. E' prevista venerdì prossimo, in via sperimentale, la riapertura della moschea dopo la chiusura dovuta alla crisi da Covid-19. I fedeli, si legge in un post su Facebook, dovranno osservare rigide disposizioni per evitare rischi legati alla pandemia di coronavirus. Alla preghiera del venerdì potranno accedere al massimo 200 persone e prima dell'ingresso è previsto il rilevamento della temperatura corporea: non sarà consentito l'ingresso a quanti presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C o presentano sintomi influenzali o disturbi respiratori. I fedeli non potranno portare con sé tappeti per la preghiera personali, ma dovranno utilizzare i monouso messi a disposizione dalla Grande Moschea. Non sarà possibile svolgere l'abluzione in loco, pertanto ogni fedele dovrà svolgerla prima del suo arrivo. I fedeli, inoltre, dovranno seguire i percorsi di entrata e uscita appositamente predisposti e dovranno sempre attenersi alle indicazioni del personale e dei collaboratori del Centro Islamico Culturale d'Italia. Occorrerà rispettare sempre il distanziamento di sicurezza, sanificare le mani, utilizzare mascherine a protezione di naso e bocca, anche prima, durante e dopo la preghiera. In ogni caso non saranno consentiti assembramenti. (Ren)