Cava de' Tirreni (Sa): entra in Forza Italia consigliere comunale indipendente

- Il coordinamento di Forza Italia di Cava de' Tirreni (Sa) ha accolto nelle proprie fila il consigliere comunale indipendente Pasquale Senatore. Per confermare questa adesione, ha fatto sapere il coordinamento in una nota, Pasquale Senatore nei giorni scorsi ha incontrato i vertici nazionali del partito, nella persona del senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli Enti pubblici, l’onorevole Vincenzo Fasano, ed Enrico Polacco, della direzione provinciale, e il commissario cittadino Fortunato Palumbo. In merito Palumbo ha dichiarato: “Forza Italia di Cava, nell’ambito delle forze di centrodestra che sostengono Marcello Murolo sta mettendo in campo un programma ambizioso, per venire incontro ai bisogni reali dei nostri concittadini. Sicuramente l’entrata in Forza Italia di Pasquale Senatore darà maggiore forza per rendere concreto ed operativo tale programma. Tengo a precisare che coloro che non si adeguanoalla linea politica del nostro partito nel sostenere Marcello Murolo sono da considerarsi fuori dal partito”. “Forza Italia a Cava - ha inoltre commentato Palumbo - è un partito che ha riscosso sempre ottimi consensi, per la sua capacità di essere presente con la sua azione politica e vicina alle necessità della comunità cavese. Siamo pronti per giocare questa partita insieme a tutto il centrodestra cavese”. Pasquale Senatore ha affermato: “Sono molto onorato e lusingato per questa mia entrata in Forza Italia, partito che considero sempre essere stato nel mio alveo politico naturale. Spero, con tutto il partito ed i colleghi della lista, di giocare un ruolo importante che possa portarci alla vittoria. Non partecipiamo per una partita personale, ma lavoriamo per fare squadra”. (Ren)