Napoli: contrasto ai reati ambientali, quattro denunce e sanzioni per migliaia di euro

- "Prosegue l’ operazione ripartenza, con una nuova azione di controllo straordinario del territorio nei comuni di Castellammare di Stabia per la provincia di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per la provincia di Caserta, nell’ambito delle attività coordinate dalla prefettura di Napoli d’intesa con la prefettura di Caserta e programmate dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Filippo Romano". Lo ha reso noto la prefettura di Napoli in un comunicato in cui s'è dato conto dello sforzo interforze, che ha coinvolto carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza sul territorio tra l'hinterland napoletano e quello casertano. Il bilancio dei controlli è stato di 20 persone identificate, di cui 4 denunciati tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali; più di 4000 mila euro di sanzioni comminate. (Ren)