Centrodestra: Giro (FI), tra Zaia e Meloni solo un fraintendimento

- Nessuna tensione tra Zaia e Meloni: solo un fraintendimento. Così in una nota Francesco Giro, deputato di Forza Italia. “Giorgia Meloni ha confermato il suo impegno per l'autonomia e il presidente Zaia fa benissimo a porla come una sua priorità politica e di governo per il suo nuovo mandato come presidente del Veneto: del resto Zaia in questa battaglia ci ha messo fin dall'inizio la faccia, e può vincere anche da solo le elezioni regionali”, ha detto, aggiungendo di ritenere “giusto sostenerlo con tutta l'alleanza di centrodestra, senza distinguo e sofismi”. Quanto al presidenzialismo, ha aggiunto, credo sia un tema successivo e non necessariamente sovrapponibile e dunque non occorre parlare di scambio. “Se proprio vogliamo uno scambio io chiederei alla Lega di darci una mano dopo l'autonomia per dare finalmente a Roma un nuovo profilo costituzionale con più poteri e più fondi in modo che diventi una grande capitale alla pari di quelle europee”, ha aggiunto. (Com)