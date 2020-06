Imprese: da Unicredit 4 milioni di euro a Edif con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha erogato un finanziamento da quattro milioni di euro a Edif, azienda specializzata nel settore della distribuzione elettrica: si tratta della prima operazione realizzata nelle Marche con garanzia rilasciata da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse finanziarie rinvenienti dall'operazione (strutturata con una durata di 72 mesi) saranno utilizzate per fronteggiare l'incremento del fabbisogno di cassa determinato dall'emergenza Covid-19. "Siamo grati ad Unicredit per aver perfezionato questa operazione in tempi brevissimi, segno di stima e fiducia reciproca: la nuova finanza consentirà alla nostra azienda di affrontare con maggiore serenità le problematiche determinate dalla serrata e pianificare il futuro con qualche incertezza in meno”, ha commentato Umbertina Verdicchio, amministratore delegato di Edif. "L'operazione appena conclusa attesta la vicinanza del nostro Gruppo alle imprese del territorio, in particolar modo a quelle che adottano al loro interno strategie di crescita legate ai temi dell'innovazione e della sostenibilità: nell'attuale contesto storico e di mercato sentiamo ancora più forte la responsabilità di garantire il nostro sostegno all'economia del paese e rafforzare l'impegno a favore delle realtà produttive italiane”, ha aggiunto Andrea Burchi, regional manager di Unicredit per il Centro Nord. (Com)