Salerno: M5s, basta degrado e rifiuti sulle spiagge di Pontecagnano (Sa)

- "Da alcuni giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni sull'alto indice di degrado in cui versa la fascia costiera di Pontecagnano (Sa).L'area da anni è interessata dallo sversamento di rifiuti di ogni tipo". Lo hanno dichiarato in una nota il senatore Luisa Angrisani e il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Risulta che sulla spiaggia della località Magazzeno siano presenti numerosi rifiuti, anche di tipo speciali pericolosi, che minano il decoro urbano e marino, oltre ad essere possibile fonte di inquinamento del suolo e delle acque. Preme sottolineare che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la competenza all'adozione spetta al sindaco". (Ren)