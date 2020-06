Napoli: assessore Del Giudice, su bonifiche urbane da senatore Presutto affermazioni inesistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta proprio di ignoranza. Fa specie che un senatore della Repubblica tragga errate conclusioni e affermi cose inesistenti da fuorvianti notizie apparse su alcuni organi di informazione. Eppure basterebbe informarsi per avere tutte le informazioni vere e utili ad evitare brutte figure". Lo ha detto in una nota l'assessore comunale al verde pubblico Raffaele Del Giudice rispondendo alle dichiarazioni del senatore M5s Vincenzo Presutto: "Nell'Ex Icm sarà realizzato un centro di raccolta (isola ecologica), come promesso da questa amministrazione ai cittadini. Non sono previsti né la gestione né lo stoccaggio dell'umido, come facilmente riscontrabile girando in tutte le isole ecologiche della città". L'assessore Del Giudice ha proseguito: "Questa amministrazione ha da tempo dedicato massima attenzione a tutta Napoli Est: rimozione di tonnellate di pneumatici, rifiuti pericolosi abbandonati da anni in via Botteghelle; Ordinanze in danno per alcuni siti privati storici per la rimozione rifiuti abbandonati; attenzione alla bonifica del Sin Napoli Orientale". (segue) (Ren)