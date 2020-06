Napoli: assessore Del Giudice, su bonifiche urbane da senatore Presutto affermazioni inesistenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del Giudice ha aggiunto: "Sorprende che il senatore non sappia dell'interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente, non sappia che abbiamo sollecitato ed ottenuto un confronto per l'aggiornamento dell'accordo di programma del 2007, non sappia che le attività riguardanti un Sin sono coordinate dal Ministero, non sappia che il Comune, proprio per il bene di quell'area, si è reso disponibile come stazione appaltante per la costruzione dell'impianto di trattamento acque di falda". E dunque: "Saranno il tempo e i fatti verificabili da tutti i cittadini a smentire superficialità, non conoscenza delle procedure autorizzative e non conoscenza delle isole ecologiche di Napoli. Invito, infine, tutti e in modo particolare chi riveste cariche istituzionali ad impegnarsi ad approfondire e a documentarsi presso le fonti certe prima di creare allarme ingiustificato tra i cittadini, paragonando un'isola ecologica ad una discarica". Quindi ha concluso: "Nell'ex Icm, trasformato già adesso in un polo logistico a servizio della raccolta differenziata, si completeranno gli interventi prescritti dagli organi competenti al controllo e si darà piena attuazione all'intesa con cittadini che questa amministrazione sta rispettando alla lettera". (Ren)