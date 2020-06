Molise: Filomena Calenda, eliminare autocertificazione su esenzione ticket per gli ultasessantacinquenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eliminare definitivamente l'autocertificazione annuale per gli ultrasessantacinquenni che richiedono l'esenzione da spesa sanitaria per reddito. Questo quanto richiesto al governo regionale, tramite una mozione, dal consigliere regionale Filomena Calenda e presidente della IV Commissione permanente. "Un provvedimento - ha spiegato in merito la Calenda - che mira a snellire la macchina burocratica ed evitare disagi inutili agli anziani, soprattutto in questo periodo in cui bisogna scongiurare la possibilità che possano crearsi assembramenti. Il documento che nelle prossime settimane sarà discusso in Consiglio regionale vuole equiparare il Molise ad altre regioni, come ad esempio la Campania e il Veneto, in cui si è deciso di eliminare definitivamente l'autocertificazione annuale per ultrasessantacinquenni che hanno la necessità di dover rinnovare la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito. In particolare per i codici E01 / E03 / E04 si richiede la durata illimitata di tali certificati e dunque il rinnovo automatico, a condizione che l'esito dei controlli delle autocertificazioni abbia dato risultato positivo, con conferma dei dati autocertificati. Analoga validità illimitata, viene disposta per i certificati rilasciati ai familiari a carico del dichiarante". (segue) (Gru)