Campania: Sciotto (Fapi), De Luca è stato più solidale del governo rispetto alle imprese

- "Siamo imprenditori abituati alle sfide più dure. Non molliamo in questo momento, anzi, dimostriamo di avere la forza di resistere e di rilanciare il Paese. In Campania ci sono realtà produttive importanti che devono contribuire, in questo momento di grave difficoltà economica, a garantire la tenuta sociale. Chiediamo al governo Conte di nominare i commissari del zone economiche speciali perché potrebbero attrarre nuovi investimenti anche in Campania, ed in particolare nelle aree interne, come nella zona Asi di Benevento, dove il presidente Barone sta facendo un ottimo lavoro con l'insediamento di nuove imprese". Lo ha detto il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, oggi a Nola, in provincia di Napoli, incontrando una rappresentanza di imprenditori manifatturieri. (segue) (Ren)