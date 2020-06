Campania: Sciotto (Fapi), De Luca è stato più solidale del governo rispetto alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sciotto ha aggiunto: "Siamo convinti che la ripresa arriverà, non tanto per merito dei provvedimenti varati dal governo, ma per la ferma determinazione di noi imprenditori a contribuire alla crescita del Paese, con le nostre risorse e con le nostre capacità. Dal Governo Conte non abbiamo ricevuto la considerazione che ci saremmo attesi, per la gravità dell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi mesi, forse, in Campania è stato più solidale il governatore De Luca destinando un bonus di 2mila euro a tutte le piccole imprese". Quindi ha concluso: "E' stato un segno vicinanza che la regione Campania ha voluto dare alle imprese, che per la verità è arrivato anche in tempi strettissimi e nel momento in cui la difficoltà è stata più grave". (Ren)