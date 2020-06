Tlc: Open Fiber, ad Asti connesse 4.500 unità immobiliari con fibra ultraveloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dai quartieri compresi tra Corso Volta, Piazza Campo del Palio e la stazione ferroviaria la nuova era digitale della città di Asti, dove è già disponibile la rete Ftth realizzata da Open Fiber, capace di abilitare velocità di connessione fino a un gigabit per secondo. Stando al relativo comunicato stampa, la società ha completato il cablaggio di circa 4.500 unità immobiliari della città, che possono quindi già rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber e beneficiare di una rete ultraveloce e “a prova di futuro”. Si tratta, prosegue la nota, del primo traguardo di un progetto più ampio, che prevede un investimento diretto di Open Fiber pari a dieci milioni di euro, e il collegamento di 27 mila unità immobiliari attraverso un’infrastruttura interamente in fibra ottica di circa 150 chilometri. Stando alla nota, Open Fiber sta realizzando anche una rete quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del sistema paese e, in particolare, l’evoluzione verso l’industria 4.0. (Com)