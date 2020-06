Fase 3: de Magistris, sindaci restano nell'angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell'ultima video conferenza tra sindaci metropolitani e presidente del Consiglio, abbiamo affrontato questioni importanti e sono stati assunti impegni che a distanza di un mese non ha ancora portato a nulla". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Centocittà su Rai Radio1. "Siamo -400milioni di euro dall'inizio dell'epidemia - ha proseguito il sindaco - e il governo ha fatto arrivare circa 15milioni di euro. Inoltre i sindaci restano nell'angolo, impossibilitati a emettere ordinanze e a decidere gli orari di apertura dei negozi, tutte prerogative delle Regioni. Noi sindaci siamo in prima linea non andiamo a Villa Pamphilj", ha concluso de Magistris. (Ren)