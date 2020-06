Campania: Laboccetta (Polo Sud), Salvini ripassi garantismo, suo giustizialismo non serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Segnali di tempesta continuano a creare pesanti turbative nel centrodestra meridionale. Soprattutto in Campania. E portano la firma di Matteo Salvini". Così l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta al quotidiano Il Riformista. "Adesso Salvini ha promosso la campagna delle cosiddette 'liste pulite' al Sud - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Soprattutto in Campania. Vede ovunque facce sospette e pericolose. E le vede nelle case dei suoi alleati. La sua opera di bonifica e di vigilanza si concentra, appunto, in Campania, in quella straordinaria e bellissima terra, un tempo formidabile roccaforte di Silvio Berlusconi". "Credo che Salvini abbia bisogno, e lo dico con simpatia e rispetto - ha aggiunto Laboccetta - di una forte rilettura del concetto di garantismo. Che non significa certo indulgenza verso coloro che praticano attività delinquenziali. Certo è che mai andrebbe dimenticato che un avviso di garanzia non è una condanna. Il garantismo, a dispetto di un possibile ritorno al Medio Evo, si è dimostrato nel corso del tempo l'unico vero antidoto alla malagiustizia. Il fatto, vorrei anche ricordarlo, è anche che con queste spasmodiche e smodate operazioni 'liste pulite' si rischia spesso solo e soltanto di alimentare quel clima di ipocrisia che finisce giocoforza per compromettere la già fortemente minata credibilità della politica e delle Istituzioni. Di tutto ciò l'Italia non ha sicuramente bisogno", ha concluso Laboccetta.(Ren)