Disabilità: in Campania istituito Registro amministratori di sostegno

- Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, ha fatto sapere che in base alla legge regionale della Campania 25/2017, art. 3 comma 1, è stato istituito il “Registro degli amministratori di sostegno”. Questo, al fine di favorire il lavoro dell’autorità giudiziaria e garantire un migliore servizio alle persone con un’infermità, ovvero con una menomazione fisica, psichica o sensoriale che si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Per quanto concerne i requisiti per l’iscrizione al registro, possono iscriversi le persone residenti nel territorio della Regione Campania, che non hanno subito condanne penali, che garantiscano un’adeguata protezione e sostegno e inoltre, che abbiano predisposizione ad attività di volontariato, sufficienti competenze per la gestione degli aspetti finanziari e patrimoniali, buone capacità relazionali e una seria assunzione di responsabilità. Per le modalità di iscrizione si può fare richiesta mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall’Ufficio del garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania. Alla domanda di iscrizione va allegato il curriculum vitae. In merito il garante dei disabili ha dichiarato: “L’amministrazione di sostegno è un istituto estremamente importante che deve essere valorizzato. A tal fine, ho offerto e ho chiesto la collaborazione dei Presidenti dei Tribunali della Campania per un corretto funzionamento e per sviluppare iniziative di sensibilizzazione sulle problematiche del mondo della disabilità”, ha concluso Colombo. (Ren)