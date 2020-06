Campania: Rivellini (Fd'I), scambio lettere fra de Magistris e De Luca, basta teatrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Napoli de Magistris e il presidente della Regione Campania De Luca continuano a scambiarsi 'letterine' senza risolvere alcun problema della città. In pochi giorni siamo arrivati a quota tre, con tante chiacchiere e niente di concreto". Lo ha dichiarato Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia. "È assurdo - ha proseguito - che un sindaco e un governatore regionale debbano parlarsi in questo modo. In una realtà come la nostra e in un momento come questo, le istituzioni devono fare rete per aiutare la comunità. Ma invece di lavorare si scambiano messaggini e frecciatine. Notiamo una mancanza di comunicazione preoccupante e a pagarne il prezzo, come sempre, saremo noi cittadini. È ora di dire basta a questi teatrini politici e sceneggiate mediatiche, de Magistris e De Luca si ricordino di essere istituzioni, e la smettano di bisticciare come ragazzini. Purtroppo, devono restare in carica ancora per qualche mese, dopo tanti disastri pensassero a lavorare seriamente invece di emulare la famosa scena di Totó, Peppino e a malafemmena", ha concluso Rivellini. (Ren)