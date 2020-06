Campania: Di Scala (FI), Ge Avio Aero mantenga impegni assunti con precari a Pomigliano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Ge Avio Aero di Pomigliano (Na) mantenga gli impegni assunti con i lavoratori interinali e proceda alle stabilizzazioni". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano di Forza Italia Maria Grazia Di Scala intervenendo sulla vertenza che vede circa 150 lavoratori interinali ad imminente rischio licenziamento. Di Scala ha spiegato: "Ricordo che questa multinazionale è stata destinataria di consistenti stanziamenti pubblici. Anche per questo, proprietà, istituzioni e sindacati hanno il dovere di sedersi intorno ad un tavolo. Serve senso di responsabilità, serve con la massima urgenza un percorso che scongiuri il licenziamento dei 150 lavoratori interinali". Quindi ha concluso: "Nelle prossime ore chiederò la convocazione urgente della Commissione Lavoro in audizione della proprietà , delle rappresentanze sindacali, del governo regionale". (Ren)