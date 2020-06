Napoli: siglato protocollo Spiagge sicure con sindaci Capri, Ischia e Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata di oggi è stato sottoscritto tra il prefetto di Napoli e i sindaci dei Comuni di Anacapri, Barano d’Ischia, Meta di Sorrento, Procida e Serrara Fontana, presso il Palazzo di Governo, il protocollo d’intesa “Spiagge sicure” in adesione all’iniziativa finanziata del Ministero dell’Interno a favore di 150 comuni costieri italiani per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2020". Lo ha fatto sapere in una nota la Prefettura di Napoli: "I fondi stanziati saranno impiegati in vario modo tra l’assunzione a tempo determinato e per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, acquisto di mezzi ed attrezzature e promozione di campagne informative per accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’uso di prodotti contraffatti. Inoltre, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, le risorse stanziate saranno utilizzate per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19".(Ren)