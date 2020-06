Campania: De Luca, ad Arzano (Na) una struttura per pazienti con disagi psichici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad Arzano un’altra realizzazione di assoluta eccellenza che dà lustro alla nostra regione: una palazzina articolata su tre piani per un totale di 2mila metri quadri che servirà ad accogliere 40 pazienti con disagio psichico, una struttura unica, la più grande di questo tipo a gestione pubblica in tutto il Paese. Il suo avvio permetterà di ricondurre in un solo centro una serie di servizi che erano in precedenza distribuiti in modo dispersivo sul territorio". Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Soprattutto permetterà ai ragazzi di essere seguiti da personale esperto e di socializzare tra loro e con l'esterno attraverso tante attività. Diamo così un aiuto concreto a famiglie che si trovano ad affrontare, spesso da sole, situazioni di enorme difficoltà. Siamo orgogliosi di un altro primato conquistato dalla sanità campana".(Ren)