Molise: Romagnuolo (Lega) no a chiusura del Consultorio di Termoli (2)

- "Grazie al continuo lavoro svolto negli anni da questa struttura - ha aggiunto Romagnolo - dati documentati dimostrano un rilevante calo (fino a quasi l'azzeramento) di casi di depressione post partum. Inoltre, sono state organizzate attività di sensibilizzazione all'interno delle scuole in materia di educazione sessuale, prevenzione da malattie veneree e contraccezione. E' un servizio pubblico e gratuito che svolge diverse funzioni socio-sanitarie dove possono accedere, senza appuntamento, tutti i cittadini per chiedere informazioni su particolari problemi o per sapere come comportarsi di fronte ad una situazione che non sanno come affrontare. Il personale della struttura di Termoli è andato in pensione contemporaneamente per il raggiungimento dell'età anagrafica o di servizio, cosa questa fatta rilevare anzitempo alle strutture competenti e ad oggi permangono solo un'infermiera, un'ostetrica e una ginecologa, per un giorno e mezzo a settimana pertanto il servizio offerto dallo stesso non è più socio-sanitario ma esclusivamente sanitario essendoci rimaste solo figure sanitarie". (Gru)