Molise: documento unanime del Consiglio regionale in difesa della sanità sul territorio (2)

- Nel documento si prevede inoltre di chiedere un potenziamento reale della Day surgery presso l'ospedale Caracciolo, così come previsto dal suindicato decreto; chiedere un rafforzamento del Pronto soccorso presso l'ospedale Caracciolo; procedere al più presto con un piano assunzionale che fornisca a tutti gli ospedali della regione il personale sanitario necessario al funzionamento dei reparti e alla copertura dei turni, con particolare attenzione all'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone; prevedere un "Punto di primo intervento" per ogni ospedale di Comunità (a Larino e Venafro) al fine di garantire risposte rapide e cure immediate nei casi di emergenza in due aree densamente popolate della regione Molise; avviare le opportune verifiche tese: ad attivare i bandi per l'assunzione del primario e del personale medico e sanitario necessario; ad attivare il protocollo Sten; a ripristinare ed integrare la dotazione strutturale e tecnologica del Pn; mantenere tutti i reparti dell'Ospedale Veneziale di Isernia e dell'Ospedale San Timoteo di Termoli; attivarsi presso la Conferenza delle regioni al fine di vedere riconosciuta la possibilità di prevedere la presenza di almeno un Dea di II livello per ogni Regione d'Italia. (Gru)