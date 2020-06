Caserta: Francesco Marino coordinatore di Forza Italia a Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' l'architetto Francesco Marino il neo coordinatore cittadino di Forza Italia di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta". Ne ha dato notizia il coordinatore regionale campano del partito Domenico De Siano: "Nel congratularmi con l'amico Francesco per il prestigioso incarico assunto gli rivolgo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro nella certezza che il suo impegno in una delle realtà politiche più importanti dell'intero Casertano, sarà essere foriero di risultati lusinghieri".(Ren)