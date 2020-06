Campania: Pionati (Adc), De Luca copre i suoi disastri con insulti a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vergognosi attacchi a Salvini danno l'esatta dimensione di De Luca: sono offensivi, volgari e non hanno alcun contenuto politico. Il governatore non ha successi da rivendicare ma disastri da nascondere e per questo, come si dice a Napoli, fa ammuina e ricorre alla cosa che sa fare meglio: il cabaret. La campagna elettorale servirà esattamente a questo: una grande operazione verità per riportare le lancette al pre covid e mostrare agli elettori campani il vero volto del disastro amministrativo di De Luca". Lo ha dichiarato in una nota il segretario nazionale di Alleanza di Centro Francesco Pionati. (Ren)