Regionali: Palmieri, con Caldoro torna vero riformismo

- "Finalmente, dopo qualche sterile tentennamento, il centrodestra conferma la candidatura di Stefano Caldoro a governatore. Ricordo che Caldoro ha già dimostrato di saper governare la Regione". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Trasparenza del Consiglio comunale di Napoli, Domenico Palmieri. "La Campania - ha proseguito - nei cinque anni della sua presidenza è stata al primo posto per capacità di spesa dei fondi Ue e non si è prodotto un solo euro di disavanzo in più di quello lasciato in eredità dal centrosinistra con sprechi e inefficienze che avevano messo in ginocchio il sistema sanitario. Con Stefano Caldoro torna finalmente in campo il vero riformismo, quello che punta al governo per risolvere i problemi dei cittadini, e torna in campo un 'signore della politica' che si è sempre distinto per stile, linguaggio, rispetto dell'avversario. Il centrodestra adesso sostenga compatto la candidatura di Caldoro: partiamo tutti insieme per vincere questa 'bella' alla Regione Campania!" (Ren)