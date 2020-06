Molise: Romagnuolo (Lega) no a chiusura del Consultorio di Termoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' impensabile la chiusura del Consultorio di Termoli un servizio di così fondamentale importanza per la sanità pubblica del popolo basso-molisano, che da sempre ha rappresentato un riferimento di rilevante importanza per i singoli cittadini,per le famiglie ed un rifugio sicuro per gli adolescenti. Lo ha detto oggi la consigliera regionale Aida Romagnuolo (Lega) durante lavori del Consiglio regionale dell'Assemblea regionale molisana in corso di svolgimento. Romagnuolo ha anche annunciato di aver presentato oggi stesso una mozione in Consiglio regionale con la quale "chiedo l'impegno al presidente della giunta, ad un immediato interessamento presso le strutture competenti al fine di attuare tutte le misure necessarie per implementare con ulteriori figure professionali e mediche il Consultorio di Termoli e per scongiurare la chiusura dello stesso". Secondo Aida Romagnolo "il Consultorio di Termoli viene istituito nel 1980 con dotazione di organico come previsto dalla legge regionale e nel corso degli anni grazie al pregevole lavoro svolto dal personale, alla partecipazione e richiesta dei cittadini, alla proficua cooperazione con il territorio (scuole, tribunali, associazioni, avvocati), il personale dello stesso è stato addirittura incrementato e aggiornato con molteplici corsi di formazione". (segue) (Gru)