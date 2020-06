Napoli: De Magistris scrive a De Luca, ora riprendere dialogo tra le istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha inoltre messo nero su bianco: "Ora però, nell'esclusivo interesse del territorio e della comunità che rappresento, è giunto il momento della ripresa del dialogo interistituzionale, che proprio nella costituzione di specifici tavoli tecnici sono certo possa trovare la sede adeguata di confronto per favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche. Nella mia del 1° giugno scorso ho inoltre indicato alcune priorità progettuali per l'amministrazione, tra le quali quelle relative a cultura e turismo, in via di definizione o nella fase finale di erogazione di risorse della stessa Regione". Quindi il sindaco di Napoli ha concluso così il suo documento diretto al presidente della Campania Vincenzo De Luca: "Resto pertanto in attesa di un avvio concreto da parte della Regione di una collaborazione fattiva, al fine di poter giungere in tempi rapidi ad una loro concreta attuazione." (Ren)