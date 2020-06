Napoli: Buonanno, rinnoviamo il centro comunale di prima accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro comunale di prima accoglienza per persone senza fissa dimora a Napoli si rinnoverà. Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale alle politiche sociali Monica Buonanno che ha spiegato: "Sono arrivate in questi giorni otto lavatrici industriali, acquistate con le risorse del Pon Metro 2014-2020. In questo modo, possiamo ampliare e rinnovare l'offerta dei servizi rivolti ai cittadini più fragili: con gli ultimi lavori di rinnovamento, abbiamo realizzato nella struttura un locale adibito a lavanderia sociale, con spazi appropriati e adeguati alla normativa vigente in misura di prevenzione dal virus covid 19". Buonanno ha aggiunto: "I percorsi che stiamo ponendo in essere, con notevole sforzo ed impegno, sono mirati alla creazione di nuove opportunità per chi, per i più svariati motivi, è finito ai margini della società, ed è la dimostrazione che non vogliamo lasciare nessuno indietro". (Ren)