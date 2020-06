Poggiomarino (Na): Orefice (Fd'I), candidato sindaco sarà scelto col dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nome del candidato alla carica di sindaco per lo schieramento di centrodestra sarà deciso a Poggiomarino (Na) sulla base del dialogo politico che caratterizza la nostra coalizione. Tutti i partecipanti al tavolo di confronto stanno lavorando incessantemente al programma elettorale perché soltanto a partire dalle idee programmatiche sarà possibile giungere ad un nome unitario e condiviso". Lo ha affermato il coordinatore cittadino di Fd'I di Poggiomarino, Giuseppe Orefice: "Per noi di Fratelli d'Italia non è possibile immaginare una politica in cui le scelte più importanti per il nostro territorio siano calate dall'alto perché la scelta del candidato sindaco riguarda il futuro del territorio e noi vogliamo autodeterminarsi per il bene della nostra comunità e rilanciando i valori della destra Italiana rappresentati dalla nostra leader Giorgia Meloni e dalla classe dirigente radicata sul territorio". (Ren)