Campania: Schiano (Fd'I), Caldoro persona perbene, basta cabaret in Regione

- "Adesso si parte! Per il futuro della Campania ci vuole determinazione, competenza e serietà". Così ha dichiarato in una nota Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Campania: "Fratelli d'Italia aveva messo in campo la disponibilità di Edmondo Cirielli, un dirigente dalle grandi qualità. Le intese nella coalizione hanno portato l'amico Raffele Fitto in Puglia e noi sosterremo Caldoro. Stefano è un amico. Persona perbene e preparata. È quello che serve alla nostra Regione. Non è il tempo del cabaret cafone ma quello della serietà". (Ren)