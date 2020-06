Benevento: Mastella, massima attenzione in vista di festeggiamenti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “'Oggi siamo messi bene anche se ci sono ancora alcuni focolai locali, come Mondragone, ma quanto succede fuori Italia deve costituire un segnale di allarme' Lo ha dichiarato il professor Franco Locatelli del comitato scientifico di supporto al governo. 'L’ attenzione perciò deve essere alta , anzi altissima'. Gli fa eco il professor Galli 'Il virus non si è affatto rabbonito' . Ho citato questi illustri virologi, per ammonire e per ricordare alla cittadinanza, di stare attenti. Avremo, nella nostra città, momenti di gioia sportiva intensa, perciò l’attenzione sia massima". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella. (Ren)