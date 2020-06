Campania: Falco (Corecom), 12enne bullizzata sui social in ospedale, ora basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo episodio di cyberbullismo. Ancora una volta gli adolescenti utilizzano il web e i social media per ferire e umiliare minorenni". Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Comitato per le comunicazioni della Campania: "A farne le spese, nel Napoletano, una 12enne scelta come bersaglio da colpire, attraverso continui insulti e offese, da due conoscenti appena più grandi, due quattordicenni che non hanno esitato a minacciare anche la madre della ragazzina oggetto di scherno scesa in campo per difendere la figlia. La dodicenne colpevole di avere qualche chilo di troppo ha accusato una sincope da stress ed è finita al pronto soccorso ospedialiero. E' ora di fare sul serio, bisogna intervenire con metodo con strategie su misura per arrivare ai giovani e guarire la loro necessità di comunicare attraverso l'umiliazione e la prevaricazione dell'altro. Sanno essere spietati, vanno guariti. Bisogna dire No all'utilizzo dei social come strumenti di violenza e aggressività. E' necessario guidare gli adolescenti a un uso corretto e costruttivo del web". (segue) (Ren)