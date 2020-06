Napoli: De Magistris scrive a De Luca, ora riprendere dialogo tra le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato una lettera al presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca. Nella nota de Magistris ha scritto: "Nel prendere atto delle misure adottate dalla Regione per fronteggiare la grave situazione sociale, economica e finanziaria scaturita dall'emergenza sanitaria, ti rappresento che questa amministrazione dal canto suo, compatibilmente con le esigue disponibilità di bilancio, ha da subito messo in campo tutte le azioni e le strategie utili a mettere in sicurezza la città e i suoi abitanti, nonché a sostenere e favorire la ripresa e il rilancio del tessuto produttivo". Quindi ha aggiunto: "Dai primissimi interventi urgenti di sanificazione di scuole, uffici, strade e mezzi di trasporto disposti ancor prima che scattasse il lockdown all'istituzione del fondo comunale di solidarietà per i bonus spesa e la fornitura di pacchi alimentari alle famiglie più bisognose; dall'esenzione dei canoni di concessione al differimento del pagamento dei canoni di locazione e alla gratuità dei parcheggi su strisce blu; dalla sospensione dei tributi locali fino alla definizione di semplificazioni attraverso interventi regolamentari, amministrativi, organizzativi e tecnologici di competenza comunale, volti a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese e a migliorare la qualità dei servizi offerti dall'amministrazione locale". (segue) (Ren)